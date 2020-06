“Quando sono arrivato ho visto un macello, elicotteri, pompieri, ambulanze, carabinieri. Mi sono sdraiato a terra. Cosa posso fare?”. Sono queste le parole pronunciate da Noureddine Hannach, marito di Fauzia Taoufiq, 38 anni, e padre di Soulaymane Hannach, 5 anni, e Yaoucut Hannach, di 15 mesi, tragicamente scomparsi nel tardo pomeriggio di ieri ad Albizzate (Varese) , travolti dal crollo del cornicione di una ex fabbrica mentre camminavano lungo il marciapiede. La voce è rotta dal pianto: "Sto male - racconta in un'intervista su Rai Radio1 - perdere una moglie e due figli è stato un colpo, sarà difficile. Non ho dormito”.

Il figlio più grande ha visto tutto

approfondimento

Crolla tetto nel Varesotto, muore madre con due figli piccoli. FOTO

"Eravamo sposati dal 2007 - ha ricordato l’uomo - Io sono in Italia da 20 anni, mia moglie dal 2009. I miei figli sono nati in Italia, il più grande a Bari, gli altri due che sono morti sono nati qui, a Gallarate”.

Noureddine Hannach ha poi parlato del figlio più grande, un bimbo di 9 anni, che ieri si trovava con la madre e i fratellini al momento del crollo, ma che si è salvato perché si trovava dall’altra parte della strada. “Lui ha visto tutto”, ha detto. Ora “è a casa di una amica, dice di star bene. Speriamo, speriamo…”.

"Come dico a mio figlio che la madre è morta, come faccio?"

"Come faccio a dire a mio figlio che sua madre non esiste più, come faccio? Non sa ancora che la mamma e i fratellini sono morti, continua a chiedermi quando torneranno", ha affermato ai cronisti nel pomeriggio. "Quando sono arrivato - ha aggiunto Hannach - ho visto le ambulanze, gli elicotteri e mi sono dovuto sdraiare, non riuscivo a stare in piedi", ha proseguito l'uomo davanti alle telecamere dei giornalisti, "non ci riesco nemmeno adesso".