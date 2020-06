Crollo Albizzate, indagato anche il progettista dell'immobile

Anche il progettista dell'immobile di Albizzate (Varese), dove il crollo di una porzione di cornicione mercoledì scorso ha causato la morte di una donna di 38 anni e dei suoi due figli, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio plurimo e disastro colposo. Insieme a lui è già indagato il proprietario e amministratore delegato della società proprietaria dello stabile. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) Gianluigi Fontana.

L'uomo C. G., 95 anni, è stato sentito dagli inquirenti. Si tratta di un ingegnere di Busto Arsizio (Varese), responsabile del progetto di riqualificazione in area commerciale dell'ex cotonificio di Albizzate. Noto professionista della provincia di Varese, l'ingegnere nella sua carriera ha firmato diversi progetti, tra cui quello della casa di cura "La Provvidenza" di Busto Arsizio, di cui è stato anche presidente.

Fissata l'autopsia

Intanto verranno effettuate giovedì le autopsie sulle salme della 38enne Faouza Taoufiq e dei suoi due figli di 5 anni e 15 mesi. In seguito, ottenuto il nullaosta del Governo Marocchino, le salme verranno fatte rientrare in patria. Il pm di Busto Arsizio (Varese) Nadia Calcaterra, che coordina le indagini, contestualmente, affiderà formalmente l'incarico ai due ingegneri cui spetta la consulenza per risalire alle cause del crollo.