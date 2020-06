Milano, Gay Pride: Palazzo Marino si illumina con colori arcobaleno

L'iniziativa è stata ideata in segno di vicinanza e supporto alla comunità Lgbt milanese. La consueta parata per le strade della città, annullata per l'emergenza sanitaria, quest'anno è stata sostituito da iniziative online che si sono svolte nel corso della settimana

Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, si è illuminato con i colori dell'arcobaleno in segno di vicinanza e supporto alla comunità Lgbt milanese. L'iniziativa, sostenuta anche dall'azienda A2A, è stata ideata in occasione del Milano Pride 2020 che quest'anno a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) è stato sostituito da iniziative online che si sono svolte nel corso della settimana sui social network e sul sito ufficiale.

Le parole del sindaco Sala

"Pride day: oggi, domani, sempre. Milano è inclusione, diritti e umanità!": lo ha scritto il sindaco Giuseppe Sala su Facebook postando la foto di Palazzo Marino, sede del Comune, illuminata con i colori della bandiera arcobaleno in occasione del pride.

Il flash mob di apertura della settimana dedicata al Gay Pride

La settimana del Pride si è aperta domenica scorsa con una sorpresa in Piazza Duomo: un grande cuore bianco formato da tanti piccoli cuori, immaginato e messo in posa dall'artista Angelo Cruciani, da anni ormai autore dei flash mob della manifestazione. A partire da quel grande cuore, con l'hashtag #sogniparticolari, è partita una call per un Flash mob virtuale: "Riempite i cuori - è stato l'invito di Cruciani - con le parole che possono cambiare il mondo, le parole che parlano di diritti, di dignità, di giustizia e di uguaglianza. le parole che sanno scuotere o che sanno far sognare. Al Pride portiamo le nostre storie, speranze e istanze. Scriviamo insieme il nostro futuro".