8:30 - Filarmonica Scala torna a esibirsi in tutta Milano

La Filarmonica della Scala è tornata a esibirsi ieri sera per la prima volta dalla fine del lockdown dando un abbraccio ideale a tutta la città. Per farlo (e rispettare le norme anticovid) si è divisa in otto ensemble più o meno piccoli che si sono esibiti tutti alla stessa ora, le 19:30, in altrettanti luoghi della città: dal giardino della casa degli Atellani, a sue passi dal Cenacolo vinciano, al cortile dell'università Statale al più periferico Mare Culturale Urbano.

8:20 - Sulle mascherine all'aperto si decide lunedì

Bisognerà aspettare lunedì per conoscere la decisione definitiva della Regione Lombardia sul mantenimento dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, in scadenza il 30 giugno. L'ipotesi più probabile, al momento, è la proroga della misura anticontagio almeno fino al 15 luglio, anche se uno stop non è ancora del tutto escluso. In fase di valutazione anche la ripresa degli sport di contatto, come il calcetto, e la possibilità di una riapertura di discoteche e sale da ballo in anticipo rispetto alla data del 14 luglio fissata dal Governo, come già avviene in alcune Regioni.