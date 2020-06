Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 165, su 9.314 tamponi eseguiti, i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall'inizio della pandemia. Calano il numero dei ricoverati in terapia intensiva (ora sono 54, -6) e quello dei ricoverati negli altri reparti

8:18 - In Lombardia 165 nuovi casi. Calano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 165, su 9.314 tamponi eseguiti, i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiegando: “Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle Rsa”. Sono invece 23 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 16.557. Calano il numero dei ricoverati in terapia intensiva (ora sono 54, -6) e quello dei ricoverati negli altri reparti (-136, 1.401 in totale). Ad oggi, sono stati effettuati 949,134 tamponi.