Coronavirus, in Lombardia 128 nuovi contagi e 13 decessi

Sono 128 i nuovi contagi riscontrati in Lombardia a fronte di 7.825 tamponi effettuati, portando a 92.968 i casi di positività in regione dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Dei nuovi casi positivi 53 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici mentre è a 1,6% il rapporto con i tamponi giornalieri. Sono 13 i decessi per un totale di 16.570 morti in regione. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (in totale 53, meno uno rispetto a ieri) che quelli negli altri reparti, meno 141 per un totale di 1260.

I contagi in Lombardia

Su 128 nuovi positivi 31 sono a Milano (per un totale di 24.161), di cui 18 a Milano città (10.274), 24 a Bergamo (14.120) e 37 a Brescia (15.479). Sotto i dieci casi tutte le altre province.

Gallera: "Notizie incoraggianti sul numero dei ricoverati"

"Su 128 casi positivi registrati oggi - ha affermato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera -, 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati".