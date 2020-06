Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il Pio Albergo Trivulzio si prepara da oggi a riaprire le porte ai parenti che potranno finalmente rivedere i loro cari dopo oltre tre mesi di blocco delle visite. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:16 - Trivulzio riapre a visite dei parenti con "prudenza"

"Ottimismo e prudenza". Con queste due parole d'ordine il Pio Albergo Trivulzio, la storica e più grande struttura milanese per anziani finita al centro di una delle tante indagini sui decessi nelle Rsa per la gestione dell'emergenza Covid, si prepara da oggi a riaprire le porte ai parenti che potranno finalmente rivedere i loro cari dopo oltre tre mesi di blocco delle visite. La riapertura, come ha spiegato all'Ansa il virologo Fabrizio Pregliasco, nominato a fine aprile supervisore dell'istituto nel pieno della tempesta per le morti e i contagi, avverrà con una serie di regole e con ingressi scaglionati "nella speranza - ha aggiunto il professore - di una riapertura anche maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento epidemiologico". Da oggi, ha chiarito, potranno entrare "i primi 10 familiari, due per ognuna delle cinque strutture milanesi" che fanno capo al Trivulzio. E così avverrà per i successivi dieci giorni "di sperimentazione" degli incontri che "dureranno un'ora, si svolgeranno all'aperto, a distanza di due metri, con dispositivi di protezione e con gli ospiti che saranno bardati". Alla presenza di "un medico e, se necessario, anche di uno psicologo". Sia i familiari che gli anziani dopo le visite "verranno monitorati e prima ci sarà un triage". Se tutto procederà bene, ha detto Pregliasco, "per ogni degente ci potrà essere una visita ogni 15 giorni".

7:11 - In Lombardia 128 nuovi positivi e 13 decessi

Sono 128 i nuovi positivi in Lombardia con 7.825 tamponi effettuati per un totale di 92.968 casi in regione dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi positivi, 53 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri). Sono 13 i decessi per un totale di 16.570 morti in regione. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (53, -1) che quelli negli altri reparti (1.260, - 141).