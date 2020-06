Coronavirus, in Lombardia 143 nuovi contagi e tre decessi

I tamponi effettuati sono 7.776. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, in totale 51, meno due rispetto a ieri, così come i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 1.047, meno 213

Sono 143 i nuovi contagiati in Lombardia, dove il totale dei casi di positività sale a 93.111. I nuovi decessi sono tre, il dato più basso dal 27 febbraio, per un totale di 16.573 morti. Sono i dati diffusi dalla Regione Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). I tamponi effettuati sono 7.776 e la percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi riscontrati è pari all'1,8%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, in totale 51, meno due, così come i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 1.047, meno 213 rispetto a ieri.

I nuovi contagi in Lombardia

Dei 143 nuovi positivi, 51 sono a Bergamo (14.171 in totale), 23 sono a Milano (24.184), di cui 15 a Milano città (10.289), 20 a Brescia (15.499). Nessun caso a Lecco e a Pavia.

Gallera: "Notizie sostanzialmente positive"

“Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive - afferma l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera -. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono ‘debolmente positivi’. Da specificare anche che due casi riguardano operatori socio sanitari e cinque gli ospiti delle Rsa”.