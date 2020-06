Milano, visite al Trivulzio: “Gioia vedere mia madre dopo mesi”

Il Pio Albergo Trivulzio ha riaperto oggi le porte, in via sperimentale, ai parenti che vengono a trovare gli anziani ospiti della struttura

"Una sensazione bellissima ritornare, non vedevo la mia mamma da 4 mesi”: così il primo familiare in visita al Pio Albergo Trivulzio di Milano, che ha riaperto oggi le porte, dopo mesi e in via sperimentale, ai parenti in visita agli anziani ospiti della struttura. “Sta benissimo, non credevo", aggiunge l’uomo.

I contagi nelle strutture del Pat sono, ad oggi, "50 su circa 800 ospiti, la maggior parte sono quindi guariti", ha spiegato oggi il supervisore scientifico Fabrizio Pregliasco. Durante l'emergenza Coronavirus sono stati "circa 350" i decessi "con un aumento del 40% circa rispetto alla mortalità che in questa struttura è abbastanza elevata perché raccoglie persone con grande fragilità", ha aggiunto Pregliasco. Sul fronte del contagio per il personale medico e infermieristico, invece, "il dato sta migliorando rispetto a valori di assenteismo allineati ad un periodo di normalità", ha detto ancora il supervisore. (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Le testimonianze dei parenti

"Finalmente, così ti riconosco", ha detto l'anziana, 97 anni, al figlio venuto a trovarla, che ha raccontato: "Quando ho abbassato un momento la mascherina e si è messa a piangere". "Manca ancora tanto abbracciarla, per ora solo gomito a gomito", ha detto ancora l’uomo. L'anziana madre, spiega, "ha sempre avuto tampone negativo". La visita è avvenuta all'aperto mantenendo i due metri di distanza, indossando entrambi i dispositivi di sicurezza. Le visite alla madre prima dell'emergenza erano quotidiane: "Tutte le mattine era abituata a vedermi, è stata dura" e questi mesi "non sono stati belli", ha aggiunto l’uomo, che però si è sempre tenuto in contatto con la madre tramite le videochiamate. "Quando mi richiameranno e appena posso tornare sarò qui di nuovo", ha concluso.

“L'ho trovata benissimo anche se è stata leggermente positiva" al Covid-19, ha detto invece una donna venuta a trovare la suocera Emma, 94 anni. "E’ guarita benissimo", ha spiegato, aggiungendo scherzando che “lei si aspettava di vedere il nipote più che me". "Mi ha riconosciuta subito" e "non si è lamentata dei dispositivi di protezione: sono ben informati e sanno che devono fare così", ha aggiunto. "Finalmente abbiamo potuto vederci in un ambiente tranquillo e sereno per tutti, mi è sembrato il primo giorno di scuola, speriamo di ripeterlo", ha concluso.