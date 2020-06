Scuola, sindaco Sala: “Aprire è scelta politica, non solo tecnica”

“Do per scontato che il governo cerchi di fare il meglio, però è chiaro che i Paesi competono tra loro e nella stragrande maggioranza dei casi la pausa scolastica dovuta alla pandemia non è stata lunga come in Italia. Noi - sottolinea - non sappiamo con certezza nemmeno quando si apre”. Dura la critica nei confronti del ministro Lucia Azzolina

"Aprire la scuola è anche una scelta politica. Non solo tecnica”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in una intervista al Corriere della Sera. Secondo il primo cittadino, tra le conseguenze della pandemia ci sarà anche l’insorgere di nuove disuguaglianze. “Capisco la mia regione, che è un territorio particolarmente funestato dalla pandemia, però qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in Francia aprono il 22 giugno per i ragazzi fino a 15 anni e una serie di regioni italiane, praticamente non toccate dalla pandemia, non riaprono. Questa idea per cui ‘lo dice la scienza’" e quindi si ributta la decisione sui tecnici non mi convince", ha sottolineato Sala.

“Ci pensa già la vita a creare diseguaglianze, facciamo almeno in modo che non si creino da subito. Bisogna dare pari opportunità a tutti. Do per scontato che il governo cerchi di fare il meglio, però è chiaro che i Paesi competono tra loro e nella stragrande maggioranza dei casi la pausa scolastica dovuta alla pandemia non è stata lunga come in Italia. Noi - ha rimarcato il primo cittadino - non sappiamo con certezza nemmeno quando si apre. Anche questo comporterà uno svantaggio competitivo rispetto agli altri, e non mi riferisco a puri fattori economici".