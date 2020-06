Maturità, direttrice Lombardia: “Completate tutte le Commissioni”

Così Augusta Celada: “È stata una grande corsa contro il tempo, perché la situazione in regione era molto grave sia per la questione sanitaria, sia perché il numero dei presidenti “obbligati” a fare domanda sono circa il 30 per cento di quelli che servono”

In vista dell'esame di maturità "le Commissioni di esame sono complete in tutta la Lombardia". Lo ha annunciato a Radio1 Giorno la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada: "Ovviamente è stata una grande corsa contro il tempo perché la situazione in Lombardia era molto grave non solamente a causa dell'emergenza sanitaria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA), perché soprattutto in alcune aree come quella metropolitana di Milano il numero dei presidenti, diciamo, obbligati, per così dire, a fare domanda nella qualità di presidente di commissione, sono circa il 30% dei quelli che servono”.

I problemi riscontrati

“Quest'anno – prosegue Celada -, con le commissioni interne, molti dei docenti che negli anni passati si candidavano in qualità di presidente sono stati già impiegati nella funzione di commissario, quindi un altro elemento strutturale accanto alla gravità della situazione epidemiologica e al fatto che la Lombardia ha un numero molto elevato di docenti a tempo determinato, che non rientrano tra i coloro che hanno i requisiti per fare il presidente".

Questo "ha messo in crisi la nostra regione e alcune province, quelle più grandi in particolare. Ma anche quest'anno ce la faremo”, ha concluso la direttrice Celada. “Sarà comunque un esame serio, un esame importante, il colloquio sicuramente qualificante per comprendere le competenze del candidato, le misure di distanziamento sono state dettate chiaramente anche dal tavolo tecnico del Ministero o e sono stati istituiti i tavoli regionali in tutto il Paese e dunque quindi gli aspetti di tutela e salvaguardia sono presidiati".