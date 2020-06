2 giugno, a Milano cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo

"Il 2 giugno è sempre occasione di riflessione e quest'anno ancora di più - ha detto il prefetto di Milano, Renato Saccone, presente alla cerimonia -. La democrazia repubblicana si alimenta della pluralità delle differenze non delle divisioni"

Per le celebrazioni della festa della Repubblica si è tenuta in piazza Duomo a Milano la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. Erano presenti il viceministro all'Interno, Matteo Mauri, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco, il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati.

"Il 2 giugno è sempre occasione di riflessione e quest'anno ancora di più - ha detto il prefetto di Milano, Renato Saccone -. La democrazia repubblicana si alimenta della pluralità delle differenze non delle divisioni. Io credo che questo sia il senso del richiamo all'unità morale del Paese che non è omologazione , è la ricchezza della pluralità e delle differenze in democrazia".