Milano Digital Week, gli appuntamenti di giovedì 28 maggio

Continua la Milano Digital Week 2020 , che quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus , torna in edizione interamente online. Tanti gli eventi in programma domani, giovedì 27 maggio, con live talk, conferenze e workshop.

Live conference a cura della Cgil dalle 10 alle 14. L’emergenza socio-sanitaria ha evidenziato la centralità della tecnologia per lo svolgimento di attività lavorative, la tutela della salute delle persone, la costruzione di relazioni partecipative. Le città sono il luogo della maggiore concentrazione di persone e di attività produttive, dove maggiormente riscontriamo limiti della vulgata delle smart cities centrata su macchine ed algoritmi e non su partecipazione e risposta ai bisogni. L’accelerazione digitale ha a sua volta evidenziato il digital divide, la carenza di strumenti e di competenze, il ruolo egemonico degli OTT. È urgente la contrattazione delle opere di infrastrutturazione materiale ed immateriali con l’assunto che le piattaforme digitali devono essere considerate a tutti gli effetti una nuova categoria di opere di interesse pubblico, considerando i dati che vi transitano come beni comuni. Insieme a vari esperti ne discutono con Maurizio Landini i sindaci Giuseppe Sala, Luigi De Magistris, Virginio Merola, Antonio Decaro e il viceministro Anna Ascani.

La responsabilità della formazione in tempi di pandemia

approfondimento

Milano Digital Week: gli hackathon protagonisti dell’edizione online

Live talk alle 11.30 con Francesco Samorè (Direttore Scientifico Fondazione Bassetti) e Daniele Piparo (responsabile Strategia, Società d’Incoraggiamento Arti e Mestieri).

Il tempo che viviamo impone la necessità di abbandonare i vecchi paradigmi di riferimento per cercare nel "cambiamento" il nuovo terreno su cui costruire relazioni e connessioni che abitino i nuovi paesaggi culturali e sociali: la contemporaneità è prima di tutto una materia complessa, fluida e in continua progressione. Una nuova economia, la nuova concezione di impresa e dei suoi modelli organizzativi, la velocità con cui la tecnologia innova strumenti, linguaggi e processi, impongono di riflettere anche su una mutata, e mutante, organizzazione del lavoro.

La formazione non può che guardare con attenzione i nuovi meccanismi e i recenti avvenimenti che regolano le organizzazioni contemporanee per sperimentare metodologie e modelli che possano rispondere ai bisogni concreti che questa nuova epoca esprime mettendo però al centro le aspettative umane, la dignità e la libertà di progettare un percorso di carriera e di vita capaci di rispettare i valori di realizzazione del singolo e il benessere della collettività. Il mondo della formazione deve rifondare una nuova concezione di "professionalità" che abbandoni l'idea di staticità e settorialità per muoversi in un terreno ampio e interconnesso: alcuni le definiscono competenze "liquide", altri "ibride", ma in ogni caso i nuovi profili professionali devono essere pensati guardando a conoscenze e abilità rinnovate, all'acquisizione costante di informazioni e conoscenze che ne mutano continuamente la trama.

Food Delivery al tempo del COVID. Impegno, sicurezza e nuovi consumi.

Live Talk dalle 12 alle 12.30. Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia, racconta l’evoluzione del food delivery e il ruolo strategico di questo mercato, durante l’emergenza COVID-19, evidenziando le potenzialità e le opportunità del digital food delivery - tra sicurezza, bisogni, nuovi consumi e impegno. Un ecosistema che punta a essere virtuoso e in cui la digitalizzazione è parte integrante dell’evoluzione della ristorazione, supportando il mantenimento delle attività e la crescita; in cui la sicurezza e le necessità di clienti, rider e ristoranti stessi guidano lo sviluppo e il servizio.

A prova di futuro. Le competenze indispensabili nel mondo del lavoro di domani



Webinar Fabbrica del Lavoro dalle 11 alle 11.30, a cura di NESTA. Simona Bielli (Head of Programmes, Nesta) e Giulia Amico di Meane (Director Talent Garden Innovation School) mostrano al pubblico le "must have" skills per i lavori di domani.

I Mind – VR (Realtà Virtuale in aiuto agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19)



Dalle 15 Federica Pallavicini, ricercatrice dell’Università Bicocca di Milano, parla di i Mind-VR, progetto di realtà virtuale nato per sostenere psicologicamente gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19. La tecnologia, attraverso un visore, fornisce percorsi in grado di processare gli aspetti emotivi e rendere consapevole il paziente del suo problema. Di base una migliore gestione dell'ansia, includendo anche tecniche di rilassamento e una graduale esposizione al trauma, rafforzando la psicologia e la tenuta mentale.

Award Ceremony Hack for Goals

Live Conference dalle 16 alle 17. In questa sessione saranno premiati tutti i vincitori degli Hack for Goals, evento multi-hackathon completamente virtuale che si svolge dal 26 maggio al 28 maggio, 45.000€ di premi e otto sfide e centinai di partecipanti. In questa sessione sarà svelato quali dei team hanno conquistato il podio di ogni hackathon. Al termine della premiazione sono previsti saluti istituzionali e ringraziamenti. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Milano Digital Week.

Oltre lo stato di emergenza- Come le città stanno lavorando con i cittadini per uscire dall’isolamento



Live Conference dalle 16. L'evento di apertura realizzato in collaborazione con Anci è uno dei tre appuntamenti realizzati dell'Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici. Il secondo momento di confronto sarà su scala internazionale: “Oltre lo stato di emergenza- Come le città stanno lavorando con i cittadini per uscire dall’isolamento”, è il titolo dell'incontro organizzato in collaborazione con Lisbon Council per discutere i piani di apertura della città e la transizione ai servizi digitali.

La Lunga Strada per la Libertà: identità al galoppo dai mondi phygital del decennio precedente alla lunga era covidica



Live Talk con Stefano Mirti (Fondazione Milano) e Carlo Antonelli (Fiera Milano Media) dalle 17 alle 17.30. Com'è come non è, siamo finiti dentro il Groundhog Day, il celeberrimo "Giorno della Marmotta". Do you remember? Punxsutawney, Pennsylvania. Andie MacDowell bellissima, quel film dove Bill Murray si sveglia tutte le mattine ed è uguale al giorno precedente. Siamo entrati in questo loop dove lo spazio si comprime mentre il tempo si espande e distorce. Da oggettivo a soggettivo, con tutto quello che questa trasformazione comporta. Ma come abbiamo fatto ad arrivare sin qui? Certo, il virus, la pandemia, il paziente zero e la quarantena. Ma si tratta di un fenomeno che ha radici lunghe e profonde. Un talk per ragionare su questi dieci anni che ci hanno trasformato senza che ce ne avvedessimo. Poi una sera, tutto all'improvviso...Detto diverso, cosa c'entrano i cosplay di Lucca Comics con le nostre abitazioni (oramai irremediabilmente trasformate in uno studio televisivo formato Zoom)? Dove eravamo dieci anni fa? Dove saremo tra dieci anni?

Smart mobility e smart working: come cambiano le città dopo il Coronavirus?



Ispi live conference dalle 17.30 alle 18.30 con Tobia Zevi (Ispi Global Cities), Paola Pucci (Urbanista, Politecnico), Pierfrancesco Maran, Luigi Borré (Presidente EuroMilano), Giacomo Lovati (Direttore Servizi Business, UnipolSai). La pandemia del Coronavirus ha rivoluzionato le nostre esistenze già da un paio di mesi. A pochi giorni dall’inizio della cosiddetta “fase 2”, ci rendiamo conto che molti cambiamenti saranno strutturali per un periodo medio-lungo. A livello urbano, si riduce il numero di persone in movimento grazie allo smart working, ma il distanziamento sociale rende la mobilità delle persone una sfida difficilissima da affrontare. Finora, il successo delle global cities nel mondo è dipeso in buona parte dalla dotazione di infrastrutture efficienti e dalla capacità di manutenerle. Come pure dalle connessioni interne alla città e da quelle esterne che la collegano al sistema economico globale. In questo quadro, la smart mobility è divenuta un tassello sempre più decisivo nella competizione mondiale tra sistemi urbani, e tale rimarrà dopo il Covid 19: essa incide infatti sull’attrattività di una città e agisce sulla vita lavorativa e non dei suoi abitanti. Cosa cambia dopo la pandemia? Qual è il contributo della smart mobility alla competitività di un paese – e delle sue città – nel contesto mondiale? Quali aree del mondo e città sembrano al momento potersene avvantaggiare di più? Quale rapporto lega le grandi aree urbane con il governo centrale? Quale la portata e possibile efficacia dei network internazionali tra grandi città?

Assistenti vocali e reti neurali



Live Webinar dalle 17.30. Mirko Tavosanis - professore di Storia della Lingua italiana all'Università di Pisa - muovendo dalle riflessioni del suo ultimo saggio ci parlerà delle evoluzioni nel campo dei traduttori automatici e degli assistenti vocali.

Disuguaglianze cognitive - disuguaglianze digitali

Live Lectio Magistralis con il contributo di Tim dalle 19 alle 20. Chiara Volpato (Professoressa di Psicologia Sociale all'Università di Milano-Bicocca), partendo dal suo ultimo libro "Le radici psicologiche delle disuguaglianze", ci parlerà delle ineguaglianze sociali legate - in questo periodo particolare - anche al digital divide.