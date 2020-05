I funerali di Chiara Papini, la 19enne investita a Lecco. VIDEO

I funerali di Chiara Papini, la ragazza 19enne investita a Lecco la sera del 20 maggio, si sono svolti all’interno dello stadio comunale Rigamonti-Ceppi del capoluogo lombardo. Sulle note di “Knockin’ On Heaven’s Door”, il feretro è stato accompagnato al centro del campo da calcio, sotto un gazebo allestito per la cerimonia funebre. Accanto, ne è stato issato un altro per ospitare i familiari. Di fianco, una grande fotografia che ritraeva il volto della vittima. Numerosi cittadini hanno preso alla funzione seduti sugli spalti, nel rispetto delle norme anti-Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Il ricordo di Chiara e gli applausi

Uno dei parenti, prendendo parola, ha commemorato così la giovane: “Ciao Chiara. Il tuo nome è luce: solare, raggiante. Sorriso contagioso. Entusiasmo avvolgente. Altruista. Generosa. Amante della vita”. Le amiche di Chiara hanno poi preso brevemente parte alla cerimonia, ciascuna con un ricordo. La famiglia, mentre in sottofondo partiva “Albachiara”, si è stretta vicino alla salma della ragazza. Dagli spalti è infine partito un lungo applauso. Al termine della cerimonia, è stato rivolto un ultimo saluto a Chiara Papini e alla famiglia ed è stato ricordato ai presenti di non avvicinarsi, nel rispetto delle normative per il contagio.