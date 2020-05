Milano, Forma Meravigli riapre con una mostra su Gianni Berengo Gardin

L’esposizione raccoglie 24 immagini del grande fotografo Gianni Berengo Gardin, accompagnate da testi scritti a commento da alcuni protagonisti dell’arte e della cultura

Lo spazio Forma Meravigli, in via Meravigli a Milano, riapre al pubblico domani con la mostra Come in uno specchio, che raccoglie 24 immagini del grande fotografo Gianni Berengo Gardin accompagnate da altrettanti testi d’autore.

Milano, 1986 - Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma

La mostra approfondimento Coronavirus, nei cinema posti distanziati e niente pop corn: le regole La mostra, inaugurata a Forma Meravigli lo scorso febbraio e prodotta da Contrasto in collaborazione con Fondazione Forma per la Fotografia, è un omaggio a Berengo Gardin nell’anno del suo novantesimo compleanno. Sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 20 fino a domenica 2 agosto 2020. Gli spazi sono stati riallestiti in modo da consentire l’accesso dei visitatori in sicurezza. Al fine di scaglionare gli ingressi, è consigliato l’acquisto con prenotazione online del biglietto, che consente di scegliere la fascia oraria della visita.

In vaporetto. Venezia, 1960 - Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma