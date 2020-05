4/30

"Questo per noi non è un semplice progetto. È un invito a celebrare l’amore per la fotografia. In questi giorni, migliaia di fotografi in tutto il mondo si trovano ad affrontare la stessa situazione. Abbiamo chiesto loro di unirsi a noi in un messaggio universale di speranza e creatività”, ha commentato Federico Mattia Dolci, CEO e Co-founder di BOOM. Foto di Simone Pelatti