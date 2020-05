Coronavirus Milano, vice sindaca: "Nei parchi regole vanno rispettate"

"Non è ancora il momento di fare ognuno come gli pare"

approfondimento

Coronavirus, fase 2 Milano: sito per informare su saturazione parchi

Secondo le nuove regole, "i bambini non possono usare i giochi, gli scivoli e le altalene - ha chiarito Scavuzzo -, i ragazzi non possono giocare a basket usando campetti e canestri, gli sportivi devono evitare di usare gli attrezzi. Capiamo tutti molto bene la voglia di tornare alla normalità, ma non è ancora il momento di fare ognuno come gli pare". La vice sindaco ha poi sottolineato che "siamo ancora in una fase in cui la responsabilità di tutti e di ciascuno è fondamentale per non tornare indietro, per non dover di nuovo precludere l'utilizzo delle aree verdi e dei parchi. Le norme vanno sempre rispettate: lo fa la stragrande maggioranza dei milanesi, dobbiamo farlo tutti".