Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:09 - Attilio Fontana: "Cittadini rispettano misure"

"Sono abbastanza confidente in senso positivo, perché vedo che le misure di distanziamento, l'uso della mascherina, la sanificazione dei locali vengono rispettate con grande rigore dai cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Radio Radio, alla domanda se è preoccupato per una seconda ondata del virus dopo le prime aperture della fase due. "Spero che serietà con cui si affronta questa situazione emergenziale possa dare risultati positivi. Il concetto è che finché non troveremo una medicina noi dovremo convivere con questo virus, non possiamo interrompere l'attività della nostra Regione e del paese. Dobbiamo quindi sperimentare e mettere in atto una serie di comportamenti che magari limitano la nostra libertà ma che credo possano essere molto utili per evitare che il virus torni a correr.e Io credo che si debbano prevedere delle misure che garantiscano l' impossibilità di contagio diretto fra i cittadini. Se queste misure vengono rispettate io credo che i possano aprire anche altre attività", ha concluso.

7:04 - Giulio Gallera: "Niente scorciatoie contro la diffusione"

"Non ci sono scorciatoie per combattere la diffusione del Covid-19: le uniche armi efficaci sono la sorveglianza dei cittadini ai primi sintomi, l'adozione di comportamenti responsabili, il rigoroso utilizzo dei dispositivi di protezione personale e degli accorgimenti necessari". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera parlando, in una nota, dei test sierologici e chiarendo che "i provvedimenti che stiamo elaborando per la fase 2 riguardano la sorveglianza delle persone direttamente sui luoghi di lavoro" e in caso di sintomi sospetti con "la conseguente quarantena precauzionale fino alla realizzazione del tampone che avviene in modo tempestivo. Abbiamo inoltre previsto il rafforzamento delle cure al domicilio grazie alla telemedicina e al telecontrollo", ha aggiunto Gallera.