Coronavirus, in Lombardia superati gli 80mila contagi

I decessi salgono a 14.745, 134 in più rispetto a ieri. Restano stazionari i ricoveri in terapia intensiva (480), mentre continuano a calare quelli in altri repati (5.848, -231). Frena il contagio a Milano

Hanno superato quota 80mila i casi accertati di coronavirus in Lombardia. I 689 positivi registrati nell’ultimo giorno con 15.488 tamponi effettuati, a cui vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, hanno infatti portato il totale dei contagi a 80.089. Ieri, l’aumento dei casi era stato di 634 con 14.546 tamponi. A comunicare i dati è la Regione. I decessi sono in totale 14.745, 134 in più rispetto a ieri. Restano stazionari i ricoverati in terapia intensiva (480) mentre continuano a calare quelli in altri reparti (5848, -231). Ad oggi, in Regione sono stati eseguiti 455.294 tamponi. "La situazione sta migliorando, sono dati positivi", il commento dell'assessore agli Enti locali, Massimo Sertori. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Non hanno fatto registrare grandi variazioni i dati del contagio nelle province lombarde. A Milano, il totale dei casi positivi è 20.893, 182 in più rispetto a ieri, di cui 8.766 (+86) in città. Ieri l’aumento era stato di 243, di cui 91 nel capoluogo. Sempre sotto controllo la situazione a Bergamo con un aumento di 35 positivi (totale 11.622) e a Cremona (+27), mentre a Brescia i nuovi casi sono tornati sopra quota 100 (+124), 13.391 complessivi. Nella provincia di Lodi, sede del primo focolaio, si contano 3.204 casi, 49 in più di ieri.