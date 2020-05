Coronavirus Bergamo, medici: "Più test avrebbero evitato morti"

Lo sostengono in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine Test il direttore dell'Istituto Mario Negri e due medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII

Test e un lockdown precoce "sono le due più importante lezioni che possono essere tratta dall'esperienza di Bergamo". Lo sostengono in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine il direttore dell'Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, e i medici Stefano Fagiuoli e Ferdinando Luca Lorini dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, secondo cui sono le due misure che avrebbero potuto evitare tanti decessi a Bergamo durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).