Coronavirus, a Milano riaprono mercati scoperti: ingressi scaglionati

A pochi giorni dall'inizio della Fase 2 (LE RACCOMANDAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI), Milano prova a tornare gradualmente alla normalità con la riapertura dei mercati scoperti comunali. Da oggi è 26 mercati su 94, sparsi in tutto il capoluogo lombardo, dal centro alla periferia, sono ripartiti in via sperimentale. Rispetto al periodo antecedente all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) sono cambiate le regole: i mercati sono recintati e ci sono un solo ingresso e una sola uscita per i cittadini.