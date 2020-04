Per la riapertura della Lombardia "io credo che non si debba arrivare al contagio zero, perché - non sono valutazioni mie - temo possa essere molto difficile da raggiungere, anzi quasi impossibile. Quindi bisognerà riaprire nel rispetto delle garanzie, che noi dovremo dare ai nostri cittadini, che possono svolgere quelle attività che non comportino la ripresa della corsa del virus". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervistato da Sono Le Venti sul Canale 9. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:55 - Investe militari della guardia di finanza a posto di blocco, arrestato

Per sfuggire ai controlli anti Coronavirus ha investito i militari della guardia di finanza trascinandoli sull'asfalto per alcuni metri. La vicenda è accaduta domenica a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Il conducente, rintracciato a casa, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento e sanzionato per aver violato le misure relative all'emergenza sanitaria. I militari feriti sono stati portati in ospedale. La pattuglia in servizio per verificare l'osservanza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, ha intimato l'alt a una vettura con a bordo due giovani italiani che percorreva la statale Varesina. Il conducente ha disatteso l'alt e ha cominciato a fuggire. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di Lurate Caccivio, la pattuglia ha superato il veicolo e l'ha bloccato. Il conducente, quando i Finanzieri sono scesi, ha speronato la loro auto e ha ingranato la retromarcia trascinando i militari sull'asfalto per alcuni metri, poi è fuggito. I militari coinvolti sono stati assistiti da un'autoambulanza della SOS di Appiano Gentile e condotti all'ospedale Sant'Anna per essere curati. Sono intervenute sul posto altre due pattuglie della Guardia di Finanza che hanno trovato il conducente a casa. Lo hanno portato in caserma e l'uomo ha subito detto di averlo fatto per paura di essere sanzionato per la violazione alle norme anti covid-19. Nel frattempo, anche il passeggero è stato identificato e portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli investigatori mentre il conducente sarà processato per direttissima.

7:04 - Attilio Fontana: "Riaprire con garanzie, non con contagio zero"

Per la riapertura della Lombardia "io credo che non si debba arrivare al contagio zero, perché - non sono valutazioni mie - temo possa essere molto difficile da raggiungere, anzi quasi impossibile. Quindi bisognerà riaprire nel rispetto delle garanzie, che noi dovremo dare ai nostri cittadini, che possono svolgere quelle attività che non comportino la ripresa della corsa del virus". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervistato da Sono Le Venti sul Canale 9. Fontana ha precisato comunque che le valutazioni sulla ripartenza "devono essere fatte dagli organismi di esperti, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai tanti scienziati che si stanno occupando di questa faccenda. Solo dopo che loro ci avranno dato il via libera potremo aprire".

7:01 - Regione: "In piano quattro milioni di euro per Milano"

Dei 400 milioni per Comuni e Province annunciati dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 60.550.000 euro saranno a favore dei comuni del milanese, di cui quattro milioni di euro per Milano. Lo evidenzia una nota della Regione. "Cari milanesi, nelle settimane di questa crisi - dice il presidente Attilio Fontana - mi è capitato spesso di entrare in ufficio mentre il primo sole del mattino illuminava la Madonnina e ogni volta, in quei brevi istanti, ho avvertito il conforto di una certezza. Sentivo che ce l'avremmo fatta. Anche ora ne sono sicuro e questo nostro piano di investimenti, tanto straordinario da non avere precedenti dal dopoguerra, segnerà l'inizio della ripartenza". La Lombardia, aggiunge Fontana, "culla dei liberi Comuni, riparte dalle sue radici, dalle sue comunità che in questi mesi hanno resistito. Riparte dai sindaci che saranno finalmente in condizione di dare risposte concrete ai cittadini: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e tutte le opere necessarie alla ripartenza. Un Piano Marshall che punta su operosità, sviluppo e sicurezza, come già anticipato dalle nostre linee guida in Lombardia si lavorerà all'insegna delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Digitale, Diagnosi, Diritti). Anche nel milanese il nostro sforzo è stato straordinario, trovando e garantendo risorse mai così ingenti prima d'ora. E' il nostro modo per dimostrare che la Regione Lombardia parla coi fatti".

Data ultima modifica 21 aprile 2020 ore 08:01