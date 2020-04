A Milano "noi rispettiamo le regole e rispetteremo tutte le ordinanze. Preciso che non spingeremo per tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro, di corsa, nel rispetto delle norme di sicurezza", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle pagine social per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Infatti il "lavoro è l'elemento fondante della nostra società, è il nostro credo", ha affermato il primo cittadino in visita ai cantieri della linea 4 della metropolitana, dove sono ripresi i lavori dopo lo stop imposto dall'emergenza. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Verso una nuova mobilità

"Le metropolitane fanno la differenza: per cui avanti sulla M4, appena possibile ripartiremo con la progettazione esecutiva del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Baggio e della linea 5 fino a Monza", ha proseguito il primo cittadino. "Perché le metropolitane richiedono tanti anni, sono costose ma cambiano il modo di muoversi in una grande città come Milano e quindi cambiano la socialità - ha aggiunto il sindaco - Inoltre sulla mobilità ieri ho detto che terremo aperta l'Area B, non faremo pagare l'area C, è una cosa che non mi entusiasma perché non è in linea con il mio credo ma è necessaria. Però bisogna utilizzare questo tempo per migliorare e andare avanti, mi batterò perché ci vengano finanziate nuove modalità di mobilità elettrica e soprattutto si andrà avanti sulle metropolitane".

La visita ai cantieri M4

Il sindaco ha visitato i cantieri della linea 4 della metropolitana, insieme a lui, alla stazione De Amicis, anche l'ingegnere Guido Mannella, presidente del consorzio dei costruttori che ha spiegato come si stia facendo "il massimo sforzo per recuperare questo paio di mesi di ridotta produzione per effetto dell'epidemia. Speriamo di non avere ulteriori complicazioni nell'immediato futuro e di rimetterci presto in carreggiata". I lavori della M4 sono ripartiti il 6 aprile e adesso sono al lavoro circa 750 persone in 50 cantieri su tutto il territorio comunale. Ieri è ripartito lo scavo della gallerie meccanizzate con una prima talpa e la prossima settimana partirà la seconda talpa dalla stazione De Amicis. "Qui stiamo realizzando il tampone di fondo per lo scavo di seconda fase, purtroppo durante la prima fase abbiamo rinvenuto una vecchia struttura di epoca medioevale, realizzata con blocchi lapidei di epoca romana, che ci ha rallentato un po' le operazioni", ha aggiunto l'ingegnere nel video. Il sindaco Sala ha ringraziato invece "le tante persone che lavorano per la nostra metropolitana e per il futuro della nostra grande Milano".