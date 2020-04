Coronavirus Bergamo, inchiesta su ospedale Alzano: emerge dossier

La Procura di Bergamo indaga sull'ospedale di Alzano Lombardo, in Valle Seriana, per far luce sulla gestione dei pazienti dopo la scoperta dei primi casi positivi al Coronavirus. Il procuratore facente funzione Cristina Rota ha creato un 'pool Covid' dedicato solamente dei casi legati all'epidemia e delegato i carabinieri del Nas di Brescia che, lunedì 6 e martedì 7 aprile, i Nas hanno perquisito la struttura e acquisito alcuni documenti.

L'inchiesta

Nel mirino di inquirenti e investigatori, che si sono fatti consegnare le cartelle cliniche di alcune persone, ci sono sia la gestione dei primi malati risultati positivi - che sarebbero stati ricoverati, è l’ipotesi, senza essere isolati dagli altri degenti -, sia la decisione il 23 febbraio di chiudere e poi riaprire dopo alcune ore il pronto soccorso, dove si erano registrati due casi di contagio. Episodio questo su cui è intervenuto ieri l'assessore al Welfare Giulio Gallera per il quale "è falsa la ricostruzione secondo cui dopo il primo contagiato non è stato sanificato prima della riapertura", avvenuta "in condivisione con la Regione, come avevamo fatto per Codogno".

Il dossier

Intanto, riporta il Corriere della Sera, in un dossier dell’Asst di Bergamo Est datato 3 aprile compare la scoperta di un focolaio che si sarebbe sviluppato a metà febbraio, prima dunque dei primi casi emersi il 23 febbraio. I pazienti ricoverati in quel periodo non sarebbero stati sottoposti a tampone in quanto non presentavano “le condizioni previste dal ministero della Salute per la definizione di caso sospetto”. Stando a quanto riporta il quotidiano, inoltre, nonostante la rivelazione del focolaio tra Alzano e Nembro nessuno avrebbe preso provvedimenti, come invece era stato fatto nel caso di Codogno, divenuta zona rossa immediatamente.

Il commento del direttore dell'Istituto di Scienze Biomediche del Sacco, Massimo Galli

Sulle inchieste ha fatto sentire la propria voce anche Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienze Biomediche del Sacco. "Che i medici di Alzano o di Codogno finiscano per fare i capri espiatori di questa vicenda lo trovo veramente indegno e inaccettabile", ha detto. L'indagine per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, "è estremamente delicata - dice il Procuratore Rota - e va condotta con il massimo della serenità e riservatezza e nel rispetto da un lato delle vittime e dei loro familiari e dall'altro degli operatori sanitari, medici e paramedici, che in questo momento stanno dando il massimo e che contano tra le loro fila operatori che hanno perso la vita".

Le indagini sulle Rsa

Si moltiplicano intanto i fascicoli di indagine: 11 sono stati avviati dalla magistratura milanese sulle morti nelle Rsa, tra cui il Pio Albergo Trivulzio; ieri è stato aperto un fascicolo in Piemonte sulla casa di riposo di Vercelli in cui in tre settimane si sono registrati 35 decessi. A Lodi si indaga invece sulla gestione da parte dei medici di Codogno del Paziente 1, il 34enne che ora sta bene ed è diventato padre.