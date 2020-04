"Non c'è stata nessuna commistione" nelle Rsa tra malati di Covid e ospiti. Lo ha detto l'assessore lombardo, Giulio Gallera, a Che tempo che fa. "Non li abbiamo messi nelle stesse stanze e reparti" ha aggiunto, spiegando che "la nostra strategia è stata quella del Lazio, trovare posti letto che non creassero commistione". Intanto, i carabinieri dei Nas di Cremona hanno controllato altre tre case di riposo in provincia di Pavia, dopo la prima ispezione che era stata effettuata in una Rsa della frazione Samperone di Certosa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:15 - Parroco celebra funerale a Soncino, carabinieri in chiesa

Troppa gente al funerale e il parroco viene multato dai carabinieri. Questo è successo oggi a Soncino, in provincia di Cremona. Quando i militari dell'Arma sono entrati nella chiesa della frazione Gallignano, dove era in corso la messa di addio a una delle vittime del Covid-19, hanno trovato 13 persone: il don, sei assistenti (un diacono, un organista e i chierichetti) e tra i banchi, "ben distanziati, con tanto di mascherina e guanti com'è giusto che sia" precisa l'arciprete, altre sei persone. I militari, applicando, la legge hanno contestato al religioso una violazione del Dpcm in materia di emergenza sanitaria stilando un verbale da 280 euro. Dura la reazione di don Lino Viola: "È rispetto questo? Un carabiniere che interrompe una messa arrivando sull'altare? In una chiesa di 350 metri quadrati con dentro 13 persone sei delle quali piangono un defunto? Dove siamo, nella Russia sovietica? Per adesso non pago. Prima scriverò al prefetto perché le modalità usate dai carabinieri sono inaccettabili e si deve sapere. Tra l'altro c'è un filmato che documenta tutti i fatti sul web".

7:12 - I Nas in altre tre case di riposo nel Pavese

I carabinieri dei Nas di Cremona hanno controllato altre tre case di riposo in provincia di Pavia, dopo la prima ispezione che era stata effettuata in una Rsa della frazione Samperone di Certosa. I sopralluoghi sono avvenuti alla Rsa "Lavatelli" di Cassolnovo, alla San Francesco di Pinarolo Po e all'Opera Charitas di Garlasco. Negli istituti di Cassolnovo e Garlasco si sono registrati oltre 20 morti di anziani nelle ultime settimane.

7:10 - Giulio Gallera : "In Rsa nessuna commistione"

"Non c'è stata nessuna commistione" nelle Rsa tra malati di Covid e ospiti. Lo ha detto l'assessore lombardo, Giulio Gallera, a Che tempo che fa. "Non li abbiamo messi nelle stesse stanze e reparti" ha aggiunto, spiegando che "la nostra strategia è stata quella del Lazio, trovare posti letto che non creassero commistione". Poi Gallera su Canale 5 ha parlato del fatto che il dg del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, sia indagato per epidemia colposa e omicidio colposo: "non devo avere io un'opinione, abbiamo nominato una commissione in maniera tempestiva. Vogliamo la massima trasparenza. Al Pio Albergo Trivulzio sono stati portati solo pazienti negativi, così ci ha detto il direttore". Sulla riapertura: "Si riaprirà solo nella massima sicurezza. Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro e poi c'è il tema del trasporto pubblico. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, sennò no".

7:03 - Infermiera Trivulzio ai carabinieri: "Malati non isolati"

Mancavano i "presidi sanitari" di sicurezza, come le mascherine, i pazienti e gli anziani con sintomi "non venivano isolati" in modo corretto e i parenti continuavano a entrare anche dopo lo scoppio dell'epidemia. Sono queste, da quanto si è saputo, le accuse messe a verbale da un'infermiera che lavora all'Istituto Frisia di Merate (Lecco), una delle tante strutture che fanno parte del Pio Albergo Trivulzio di Milano, e che è stata sentita dai carabinieri. La testimonianza è stata raccolta dai carabinieri di Merate venerdì scorso. Nel verbale la donna ha ribadito ciò che lei e anche altri infermieri e operatori del Trivulzio hanno raccontato nelle ultime settimane sui media, ossia che l'emergenza sarebbe stata gestita male dal Pat e che in questo modo si sarebbe diffuso il contagio tra gli anziani e tra il personale.