Coronavirus, Gallera: “In Lombardia frena il contagio”

Frena il contagio da coronavirus in Lombardia. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la consueta conferenza stampa. Il numero totale dei positivi è di 52.325 (+791, ossia meno dei 1.089 del giorno precedente). In terapia intensiva, invece, i ricoverati sono 1.305 (38 meno di ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.833 (-81). Il numero dei morti, infine, sale a 9.484 (+282). Un dato, anche quello dei decessi, che secondo l’assessore "cresce sempre meno" (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Gallera: “Calano i contagi rilevati a Milano”

Gallera ha inoltre dichiarato che sono in calo i contagi da coronavirus rilevati a Milano. Nella provincia del capoluogo lombardo i nuovi casi sono 249 (ieri erano 308), mentre in città scendono sotto i 100, a +99 (ieri 112). Dati positivi anche nelle due provincie più colpite: a Bergamo si registra un crollo dei casi, con 53 positivi in più (ieri erano 103) mentre a Brescia sono 117 (ieri erano 133).