Apre oggi il nuovo reparto di terapia intensiva costruito dall'ospedale San Raffaele di Milano grazie alle donazioni raccolte con la campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez (FOTO). Secondo il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, bisognerebbe “lavorare di più con l'assistenza sanitaria domiciliare ai malati” usando “la tecnologia". “Veneto ed Emilia Romagna fanno meglio di noi quindi ci sono margini di miglioramento”, ha poi aggiunto il sindaco. (LA DIRETTA)

9:17 - Apre il nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele

Entreranno questa mattina i primi pazienti nel nuovo reparto di terapia intensiva costruito dall'ospedale San Raffaele di Milano (LE FOTO DEI LAVORI) grazie alle donazioni raccolte con la campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. Ad essere ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, saranno tre malati ricoverati in postazioni di terapia intensiva allestite nel pronto soccorso dell'ospedale. Questi primi tre ingressi serviranno quindi ad alleggerire un po' il carico dell'ospedale. Complessivamente il nuovo reparto, una tensostruttura, è dotato di 14 posti letto di terapia intensiva ed è stato realizzato in 10 giorni. Non si sa ancora quando e da quale ospedale arriveranno invece gli altri malati. Nel frattempo, da qualche giorno è iniziata la costruzione di un'altra tensostruttura, adiacente a quella che oggi entra in funzione, che sarà adibita sempre a reparto di terapia intensiva.

9:01 - Sala: “Assistenza domiciliare con più tecnologia”

"Credo che si debba lavorare di più con l'assistenza sanitaria" domiciliare "ai malati, che si debba usare la tecnologia", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a 'Che tempo che fa' su Rai2. "Forse, e non vuole essere uno slogan, serve più Corea del Sud e meno Cina, noi possiamo dare una risposta di sistema anche tecnologico a quello che sta succedendo - ha aggiunto il primo cittadino - Tra l'atro Veneto ed Emilia Romagna fanno meglio di noi sull'assistenza sanitaria a casa quindi ci sono margini di miglioramento". Infine parlando di quella che sarà la "ricostruzione" dove Milano "sarà chiamata ad un nuovo momento storico" dopo l'emergenza sanitaria Sala ha detto che sarà realizzata anche attraverso il fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Milano che ha già raccolto "parecchi milioni di euro" di donazioni. "Sarà un lavoro enorme di ricostruzione", ha concluso.

8:45 - “Sbagliato rilanciare il video 'Milano non si ferma'”

"Molti hanno fatto riferimento a quel video e hashtag che girava dal titolo 'Milano non si ferma' era il 27 febbraio, impazzava in rete e tutti lo rilanciavano e l'ho rilanciato anche io, giusto o sbagliato? Probabilmente sbagliato”, ha ricordato il sindaco di Milano parlando dei primissimi giorni di emergenza per il Coronavirus in Lombardia, nella zona di Codogno e del Lodigiano. "Nessuno aveva capito ancora la virulenza del virus e quello era lo spirito. A chi ancora mi scrive dico che sono qua sette giorni su sette a lavorare e fare la mia parte, accetto la critica più che volentieri. - ha concluso Sala - La accetto di meno da alcuni consiglieri leghisti che ancora ci marciano su questa faccenda. Anche Salvini il 27 febbraio diceva riapriamo tutto, discoteche e bar".