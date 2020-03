Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto sapere che sul territorio restano in vigore le misure e le restrizioni varate per contrastare l'epidemia da Covid-19 con l'ordinanza firmata dallo stesso governatore. “La situazione resta critica ma sono fiducioso”, ha invece detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. È deceduto, dopo essere risultato positivo al coronavirus uno dei fondatori della Protezione Civile di Codogno, il paese del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso in Italia di Covid-19. (LA DIRETTA)

8:40 - Gallera: “Invitiamo i professionisti a stare a casa”

"Noi avremmo almeno preferito che il governo in relazione alla nostra Regione potesse assumere le nostre decisioni in modo da evitare questa difficoltà interpretativa ai cittadini", ha commentato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento su Rai3, parlando dell'ordinanza restrittiva emessa dalla Regione e del provvedimento del governo che su alcune cose dà indicazioni leggermente diverse. "I nostri tecnici ci dicono che per tutto quello che è legato alle materie concorrenti, quindi le attività ricettive, valgono le misure di Regione Lombardia. Per quanto riguarda il tema degli studi professionali ci sono molti dubbi - ha aggiunto Gallera - Noi invitiamo gli avvocati, i commercialisti e gli altri professionisti a rimanere a casa se non per le attività essenziali e legate a scadenza. Ma su questo c'è oggettivamente un problema interpretativo". "Il confronto con il governo c'è sempre stato. Forse se per la Regione Lombardia si indicavano le nostre norme evitavamo difficoltà interpretative - ha concluso l'assessore - Ma andiamo avanti, tutto si basa anche sulle responsabilità dei singoli per gli studi professionali".

8:10 – Fontana: “Per la Lombardia è valida la nostra ordinanza”

"Rivolgendomi a tutti i lombardi, dico loro di considerare valida e efficace l'ordinanza che ho firmato ed emanato per tutta la nostra regione. Nella stessa sono contenuti elementi certi e chiari, sia dal punto di vista delle prescrizioni, sia per quanto riguarda le tempistiche", ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

7:58 – Gori: “Situazione resta critica ma sono fiducioso”

La situazione "resta molto critica perché i numeri sono sempre importanti. Mi sembra che ancora non si veda realmente una flessione ma sono fiducioso", ha affermato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in collegamento con la trasmissione 'Che tempo che fa' su Rai2. "Mi pare che si sia mosso qualcosa a favore di questa terra e della città perché abbiamo ricevuto negli ultimi giorni dal governo e anche da tanti altri soggetti tante manifestazioni di attenzione - ha aggiunto Gori - Mi pare che l'appello che il governo ha fatto per chiamare medici e volontari da altre regioni in soccorso delle zone più esposte abbia dato un risultato incredibile e io spero che ci sia la capacità di fare una selezione rapida per mettere questi professionisti al lavoro. E l'ospedale da campo, che è un presidio essenziale per alleggerire la pressione che c'è sugli ospedali, si farà nel giro di pochi giorni e avremo una struttura in grado di fare una prima selezione e cure per i malati".

7:43 - Morto uno dei fondatori della Protezione Civile di Codogno

Il coronavirus si è portato via anche uno degli storici fondatori della Protezione Civile di Codogno, il paese del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso in Italia di Covid-19. A renderlo noto sui social è l'attuale coordinatore del gruppo. L'uomo, classe '46, "è venuto a mancare – ieri pomeriggio - dopo una lunga lotta contro quella malattia che sta stravolgendo le nostre vite". Il sindaco Francesco Passerini ha parlato di "un 'altra dolorosissima perdita per la comunità" e ha espresso la"vicinanza sia personale sia a nome del Comune e di tutti i cittadini ai famigliari"