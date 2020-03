Un'altra vittima tra i medici per l'epidemia da Covid-19. È deceduto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona. La Federazione ha reso noto anche il decesso di Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione anche lui risultato positivo a Covid-19. Squeri lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura 'Piccole Figlie' di Parma, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Secondo i dati della federazione, in totale, i medici in attività deceduti a causa dell'epidemia arriverebbero così a 19. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE