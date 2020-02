Il Comune di Milano ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai comuni "dove sussiste un cluster di infezione". Lo ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Sala, in una nota diramata dopo il tavolo di lavoro che si è riunito stamattina a Palazzo Marino in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MORTO UNO DEI CONTAGIATI - I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE - CHIUSE TUTTE LE SCUOLE). A quanto si apprende sono 14 i dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'ordinanza

Il Comune ha dato così attuazione all'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia e avrà il compito di recepire prontamente le indicazioni che perverranno dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento Protezione Civile. "Oggi pomeriggio parteciperemo al tavolo in Prefettura per avere indicazioni su come procedere da qui in avanti", ha concluso Sala. Le informazioni per la cittadinanza saranno disponibili sul sito istituzionale e sulle pagine social del Comune di Milano.

Governatore Fontana: "Occorre non farsi prendere dal panico"

"Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere". È l'appello del governatore lombardo Attilio Fontana su Facebook. "Chiedo - prosegue Fontana - ai cittadini delle zone interessate dal focolaio del Coronavirus, a cui va il mio abbraccio sincero, la massima collaborazione nell'osservare l'ordinanza che ieri ho emanato con il ministro Speranza. Prevenzione, organizzazione e tempestività sono, in questa situazione, fattori chiave per la tutela della salute pubblica". "La nostra azione e il nostro impegno sono totalmente destinati alle vostre comunità", ha proseguito il presidente della Regione, riportando poi il testo dell'ordinanza decisa ieri: "Condividetelo e diffondetelo a tutti".