Sono stati confermati altri due casi di contagi da coronavirus in Italia, dopo quelli in Lombardia (LE ULTIME NOTIZIE): si tratta di due cittadini veneti che sono risultati positivi ai primi esami a Padova. I due sono già stati isolati in ospedale e si attendono ora gli esiti di un secondo test a cui sono stati sottoposti.

Pazienti sono due anziani a Padova

I due pazienti sono di Vo' Euganeo e sono nati uno nel '42 e uno nel '53. Sono stati trasferiti dall'ospedale di Schiavonia e ricoverati in quello di Padova. A confermarlo, il presidente del Veneto Luca Zaia. "Queste due persone - ha aggiunto - hanno avuto contatti in loco, non sono andate in Cina, non sono il classico 'caso sospetto'. Lavoriamo anche sul fronte dell'eventuale necessità di una struttura dedicata a eventuali contagiati, perché non sappiamo qual è l'entità del contagio".

Zaia: "Uno dei pazienti è in condizioni critiche"

I tamponi sono stati inviati per riscontri all'Istituto Spallanzani di Roma. "Per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dallo Spallanzani, ho parlato più volte con Borrelli oggi pomeriggio", ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, giungendo a Padova nella sede dell'Ulss 6 Euganea dopo la notizia dei due veneti positivi. Zaia ha confermato che "sono due cittadini di Vo' Euganeo, uno del '42 e uno del '53, uno in condizioni critiche in terapia intensiva".