Coronavirus, Cremona: oggi chiuse tutte le scuole

"In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse", lo ha annunciato il Comune di Sesto Cremonese su Facebook, dopo il caso di positività di Coronavirus, il numero 16 in Lombardia. "Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini", prosegue il comunicato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Attenzione alta

Fondamentale evitare allarmismi: "L'attenzione è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni. Chiediamo a tutti di attenersi alle indicazioni. Il Sindaco Prefettura invitano le persone dei territori in cui sono stati accertati casi di Coronavirus a non spostarsi sul nostro territorio". Restano valide le disposizioni di Ats e Regione Lombardia per chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori. L'invito per chi ha bisogno di una diagnosi è di non recarsi al pronto soccorso, ma di rivolgersi al 112. Il numero verde 1500 è utile per approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal Ministero.