Maltempo in Lombardia: frana su una strada nel Bergamasco in Val Brembana

Una frana si è registrata la notte scorsa in località Piazzo a San Giovanni Bianco, in Val Brembana, nel Bergamasco (LE PREVISIONI DEL METEO - LA DIRETTA SUL MALTEMPO IN ITALIA). I detriti sono finiti nel bosco che confina con la strada verso Dossena (in provincia di Bergamo). La carreggiata è perciò stata chiusa per precauzione, provocando disagi per gli abitanti e per la viabilità (LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Le dichiarazioni del Comune di San Giovanni Bianco

Il Comune di San Giovanni Bianco ha dichiarato: “Si avvisano le famiglie che usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico delle Linee Rosa Ornico e Verde San Gallo/San Pietro che, a causa di una frana verificatasi in località Piazzo che impedisce il passaggio dei mezzi, nella giornata di sabato 21 dicembre non è stato effettuato il Servizio Trasporti Scolastico per le suddette linee sia in andata che in ritorno, ma è stato garantito il solo trasporto degli studenti fino alla località Piazzo”.