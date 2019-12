Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 21 al 22 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano pioggia fin dalla mattinata. Migliora in serata con deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica giornata in prevalenza soleggiata. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LA DIRETTA SUL MALTEMPO)

La situazione nel resto della Lombardia

Nuvoloso con pioggia nel corso della mattina in gran parte della Lombardia, dopo il transito del fronte perturbato; possibilità di qualche foschia o banco di nebbia in pianura. In tarda serata nuovo rapido peggioramento da Ovest a Est, con neve sui rilievi dai 1200-1500 metri. Clima ancora molto mite per il periodo con valori minimi oltre i 5°C e massime oltre i 10°C. Venti occidentali.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica giornata in prevalenza soleggiata.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica giornata in prevalenza soleggiata.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,3 µg/m³.