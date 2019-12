I legali dei commissari dell'ex Ilva, da quanto si è appreso, hanno depositato questa mattina al giudice civile di Milano, Claudio Marangoni, un'istanza per chiedere di rinviare l'udienza, fissata per domani e che si terrà comunque con le parti in aula proprio al fine di decidere la data del rinvio.

Termine per visionare la memoria

Nell'istanza dei commissari, i legali chiedono un termine al giudice per visionare la memoria e i molti allegati depositati lunedì da Mittal, ma a disposizione dell'ex Ilva solo da ieri, e per presentare, a loro volta, una memoria di repliche. Inoltre, nella richiesta i legali spiegano anche che è fondamentale attendere la decisione del Riesame di Taranto (udienza fissata per il 30 dicembre) sullo stop all'altoforno 2. Allo stesso tempo, il giudice dovrà indicare anche un termine entro il quale, poi, il gruppo franco indiano potrà rispondere con un'altra memoria di controreplica. E sempre il giudice dovrà fissare domani una data della nuova udienza che, a questo punto, dovrebbe tenersi dopo il 6 gennaio, probabilmente a metà gennaio.

Proseguono le trattative

Anche se proseguono oggi (e da giorni) le trattative per arrivare a un accordo di massima tra le due parti, non è stata definita ancora un'intesa, tanto che l'ex Ilva ha deciso questa mattina di presentare un'istanza di rinvio del procedimento ad altra data e non è arrivata, invece, una richiesta congiunta dalle due parti, come ci si aspettava nel caso di un accordo definito sui "macrotemi" per proseguire le trattative. I legali di Mittal, infatti, già ieri avevano chiarito che la fase negoziale era ancora in stallo e la loro intenzione, in assenza dell'intesa, era di chiedere domani al giudice di discutere la causa. Domani, in sostanza, le parti (tra cui anche la Procura di Milano e il Codacons) dialogheranno col giudice e si arriverà, poi, vista la richiesta procedurale, da parte dell'ex Ilva, di termini necessari per il contraddittorio nella causa, a rinviare l'udienza di domani, fissandone un'altra per metà gennaio.



