ArcelorMittal ha depositato, da quanto si è appreso, la memoria per contrastare il ricorso cautelare d'urgenza dei commissari dell'ex Ilva nella causa in corso a Milano. Le parti avranno conoscenza della memoria solo a partire da domani e, da quanto trapela, bisognerà capire se il passo del gruppo franco-indiano lascerà ancora aperto lo spazio per proseguire le trattative.

I dubbi sulle trattative

I legali di ArcelorMittal, dopo una lunga giornata di incontri e riflessioni, hanno deciso di depositare la memoria che di fatto, però, sarà a disposizione delle parti nella causa solo a partire da oggi. Ci si aspettava, invece, una richiesta congiunta di rinvio dell'udienza del 20 dicembre per favorire le trattative in corso. Ora bisognerà capire, comunque, se la mossa del gruppo di contrastare il ricorso dei commissari, contro l'addio dell'ex Ilva, vada nel senso di una rottura del negoziato o se, stando a quanto filtrato, sia un passo procedurale e possano esserci ancora degli spiragli per le trattative.