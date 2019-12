E' fissata per la mattina del 30 dicembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto per discutere il ricorso presentato dai commissari straordinari Ilva sull'Altoforno 2. Il ricorso è stato presentato per chiedere di annullare la decisione del Tribunale di Taranto che lo scorso 10 dicembre ha rigettato la richiesta di proroga presentata dai commissari sull'uso dell'impianto, sequestrato e dissequestrato più volte nel corso dell'inchiesta sull'incidente che nel 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella e di concedere quindi a Ilva la proroga necessaria per gli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’Altoforno 2.

Chiesta proroga di 9 mesi

La proroga chiesta al Riesame è di 9 mesi, il tempo tecnico necessario - si osserva - per realizzare e installare la macchina a tappare, chiesta dal custode giudiziario Barbara Valenzano e inserita nelle prescrizioni di sicurezza. Ilva sostiene che l'altoforno, dopo la prima tranche di lavori, è già sicuro per gli operatori. Adesso i nuovi interventi previsti (ordinate sei nuove macchine per i due campi di colata con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, di cui 3,5 bonificati come acconto) servono ad abbattere del tutto i rischi. L'impianto è attualmente sotto sequestro senza facoltà d'uso e il cronoprogramma di fermata e spegnimento - che si concluderà poco dopo metà gennaio, salvo diverso pronunciamento del Riesame - è in fase attuativa, anche se per ora solo alle battute iniziali.