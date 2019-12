"Non succedeva da anni una grande manifestazione come quella di oggi". Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, parla degli "oltre mille lavoratori che sono partiti questa notte e stanno raggiungendo Roma": si tratta di una mobilitazione voluta dai lavoratori dell’ex Ilva che si fermano per 32 ore per protestare, tra le altre cose, contro il nuovo piano industriale di ArcelorMittal che prevede ulteriori 4.700 esuberi entro il 2023. "È una situazione drammatica e complicata, resa ancora più esplosiva dai diversi scenari che ogni giorno vengono pubblicati sugli organi di stampa", dice Palombella durante il suo intervento a Radio Anch'io. (LE TAPPE DEL CASO ILVA - I NUMERI DELLA CRISI - I POSSIBILI SCENARI)

"Non ci fidiamo né di Arcelor né del governo"

Parlando della manifestazione a Roma, Palombella aggiunge: "Ci aspettiamo nelle prossime ore, dopo la nostra grande manifestazione, una decisione chiara e netta del Governo sul risanamento ambientale, sulla tutela e garanzia dei livelli occupazionali e la continuità produttiva. Con o senza ArcelorMittal". Il leader Uilm poi afferma: "In questo momento non ci fidiamo né di ArcelorMittal, che è gravemente inadempiente rispetto all'accordo del 2018, né del Governo che non ha ancora una linea chiara. Non crediamo a un piano industriale che preveda due fasi, perché si deve garantire strutturalmente una continuità produttiva. Non permetteremo che ci siano migliaia di esuberi e la diminuzione dei salari dei lavoratori come prevede il piano presentato dall'azienda". Infine conclude: "Giovedì al Mise ascolteremo la proposta dei Commissari e del Governo, sperando si possa mettere una parola fine al tritacarne mediatico quotidiano che rischia di far esplodere una bomba sociale".

Previsto un incontro sindacati-governo

Dopo la presentazione del nuovo piano industriale di ArcelorMittal, i sindacati sono stati convocati al ministero dello Sviluppo economico per giovedì 12 dicembre 2019. Al Mise è previsto un incontro su Ilva in amministrazione straordinaria e saranno presenti anche i commissari straordinari dell'Ilva oltre al ministro Stefano Patuanelli. Quest'ultimo ha parlato di "piano D", riferendosi all'ipotesi, ventilata dal premier Giuseppe Conte, dell'ingresso "di una partecipata pubblica" per provare a trovare una soluzione alla crisi dell’acciaieria di Taranto, dopo il passo indietro degli acquirenti di ArcelorMittal.