ArcelorMittal deposita atto per il recesso dell'affitto dell'ex Ilva

I legali di ArcelorMittal hanno depositato in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex Ilva. Il procedimento è sul tavolo del presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi. Con il deposito, la causa è stata iscritta a ruolo e ora Bichi dovrà assegnare il procedimento, in base a rigidi criteri tabellari, a una delle due sezioni specializzate in materia di imprese.

Le cause del recesso

A inizio novembre 2019 ArcelorMittal, dopo lungo tira e molla con il Governo, ha annunciato la volontà di lasciare lo stabilimento e resistuirlo allo Stato italiano: tra le ragioni della decisione pesano soprattutto il ritiro dello scudo penale (COS'E') e le decisioni dei giudici tarantini che, secondo l'azienda, "renderebbero impossibile attuare il suo piano industriale".