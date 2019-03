Fabrizio Corona è tornato in carcere. Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha preso la decisione di sospendere l'affidamento terapeutico che era stato concesso all’ex agente fotografico a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni.

L'avvertimento

A fine gennaio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva stabilito che Corona potesse continuare a scontare la pena residua per le sue condanne in affidamento terapeutico 'definitivo', per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina, come avevano già deciso a fine novembre scorso i giudici valutando positivamente il suo percorso di recupero. Nelle scorse settimane, però, il giudice Luerti aveva già emesso una prima 'diffida', imponendogli tra le prescrizioni di non uscire dalla Lombardia, mentre prima l'ex agente poteva recarsi fuori dalla regione chiedendo l'autorizzazione. Nei mesi scorsi, inoltre, l'Avvocato generale Nunzia Gatto per la Procura generale, oltre a fare ricorso fino in Cassazione per chiedere la revoca dell'affidamento, aveva presentato alla Sorveglianza una nuova istanza di revoca della misura alternativa alla detenzione e su questa si era in attesa della fissazione di un'udienza per la discussione.

Le violazioni

Ora il giudice Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento e per questo Corona è tornato in carcere. Gatto aveva elencato le numerose violazioni dell'affidamento, compreso il fatto che, lo scorso 10 dicembre e poi anche in altre occasioni, Corona era andato nel 'boschetto della droga' di Rogoredo a fare "l'agente provocatore", a fingere di acquistare stupefacenti, malgrado tra le prescrizioni del suo programma ci sia il divieto di frequentare tossicodipendenti.

L'uscita dal carcere a febbraio

A febbraio Corona era uscito dal carcere su decisione del tribunale di sorveglianza di Milano, il quale aveva concesso all'ex fotografo dei vip l'affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Fino a quel momento Corona si trovava in carcere dall'ottobre 2016, quando la Squadra Mobile di Milano aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per l'accusa di intestazione fittizia di beni. Pochi giorni prima gli erano stati sequestrati 1,7 milioni di euro, nascosti nel controsoffitto dell'appartamento di una sua collaboratrice. Su Corona pendeva anche l'aggravante di aver commesso il reato durante l'affidamento in prova ai servizi sociali. La misura cautelare si era poi tradotta in una condanna a un anno per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma era stato assolto da altri due capi d'accusa: violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione e intestazione fittizia dei beni.