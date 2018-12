Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano

Fabrizio Corona sarebbe stato aggredito nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano. Stando a quanto ha riferito ai carabinieri, si trovava lì per fare un servizio televisivo sullo spaccio assieme a una troupe quando è stato riconosciuto da alcune persone che l'hanno picchiato.

L'aggressione nel boschetto della droga

Una pattuglia dei carabinieri l'ha trovato intorno alle 22.30 agitato e a torso nudo e ha chiamato un'ambulanza per prestargli le cure del caso che, stando a quanto si apprende, avrebbe rifiutato. L'ex re dei paparazzi ha un orario di rientro a casa previsto alle 23 in base alle prescrizioni impartite dal Tribunale della Sorveglianza di Milano nell'ambito dell'affidamento terapeutico al quale è sottoposto e che pochi giorni fa gli è stato confermato dai giudici.

Il post su Instagram

Lo stesso Fabrizio Corona ha raccontato l’accaduto con un post su Instagram: "Stasera mi sono recato nel Bosco della droga di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio Italiano dove anche la polizia si rifiuta di entrare" ha scritto pubblicando una foto in ambulanza, coperto con un telo termico e segnalando l'ora: 22:47. "Mentre le uniche inchieste sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, io mi sono recato lì da solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l'Italia e la povera gente che vede uno Stato inerme e una polizia disinteressata" prosegue il fotografo su Instagram. Poco dopo ha pubblicato, sempre su Instagram, un video dall'ambulanza con il commento: "La mia folle vita non smette mai di stupirmi".

Nessun segno di colluttazione

I militari giunti sul posto per soccorrerlo non avrebbero comunque riscontrato segni di colluttazione, se non qualche graffio, e il 44enne non ha al momento sporto denuncia. I sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno medicato senza portarlo in ospedale, perché lui stesso avrebbe rifiutato le cure.