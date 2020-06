6/16

Tra i secondi tipici della regione c'è il Muset e Brovade, un cotechino servito con la rapa dal collare viola, macerata nelle vinacce per 30-40 giorni. Viene messa in commercio a San Martino, l'11 novembre. Sostituisce le verdure acide come i crauti per accompagnare le carni grasse. Questo ortaggio ha anche ricevuto il marchio Dop (foto: Elvia Franco/Facebook)