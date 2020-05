I 10 piatti tipici della cucina veneta. FOTO

6/19

“Ho pensato di utilizzare una tecnica di cottura diversa per questo piatto, servendo un cubo di fegato e non fettine sottili come da tradizione – racconta Rizzo – Il cubo di fegato viene ben scottato all’esterno, rimanendo morbido dentro. Viene servito con una crema di cipolle al sifone. Abbiamo voluto giocare con le consistenze” (foto: Matteo Rizzo/Il Desco)