I consigli per fare foto perfette al cibo. FOTO

Si mangia con la bocca, ma anche con gli occhi. Per questo scattare la foto giusta da postare su Instagram o Facebook è fondamentale. TheFork, piattaforma per la prenotazione online dei ristoranti, ha raccolto i consigli dei food photographer di tutto il mondo. Ecco come scattare foto di cibo come dei veri influencer (foto: Unsplash)





Instagram: le ultime tendenze food