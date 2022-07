8/11 ©LaPresse

SPIAGGIA DELLE ROCCHETTE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - GR) - Il caratteristico borgo di Castiglione della Pescaia è meta prediletta per le famiglie, grazie a fondali bassi e lidi attrezzati. La Spiaggia delle Rocchette è chiamata così per l’omonimo Forte, un’antica torre di avvistamento. L’arenile è diviso in due: ci sono una grande spiaggia di sabbia dorata e una piccola cala di ciottoli e rocce dal colore rossastro

