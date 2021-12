Mostre d'arte, da Tiziano a Rubens: le 15 da non perdere nel 2022

Sono tanti i grandi nomi protagonisti degli allestimenti in programma. Da Milano a Venezia, ecco gli appuntamenti da non farsi sfuggire, compatibilmente con le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19

Le mostre in Veneto, da Venezia a Padova

Venezia continua a essere un importante centro artistico e in città, alla Collezione Peggy Guggenheim, per il 2022 va in scena la mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata” (9 aprile - 26 settembre 2022). Il progetto internazionale dopo Venezia farà tappa in Germania. Mentre a Padova, al Centro San Gaetano, è la volta di “Dai Romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart” (29 gennaio - 5 giugno 2022).