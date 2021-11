Giorgio Strehler, a 100 anni dalla nascita la mostra alla Scala e al Piccolo Teatro. VIDEO

A 100 anni dalla nascita di Giorgio Strehler, la Scala e il Piccolo Teatro ricordano il grande regista scomparso nel 1997 con la mostra “Strehler e i palcoscenici milanesi”. Un percorso espositivo, visitabile fino al 30 aprile, che si articola in diversi luoghi della città con una sezione anche virtuale. “Noi lo vedevamo da vicino ed era strepitoso. Faceva la regia, faceva l’attore, faceva tutti i ruoli. A un certo momento non si capiva se era più teatro la pièce che si stava provavndo o lui stesso nel suo lavoro di regia”, ricorda a Sky Tg24 il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer. “Era il gigante, il genio del secolo. Ed è molto doloroso per me vederlo e non averlo qui accanto a me. Tentiamo di ricordarlo ma non gli diamo mai giustizia perché Giorgio diceva: il teatro vive in quell’attimo”, sottolinea commossa Andrea Jonasson, la moglie e attrice, tante volte musa ispiratrice del grande regista.