17 febbraio, Giornata del Gatto: frasi e immagini gratis per WhatsApp

Sin dal 1990, in Italia e in molte altre parti del mondo, si celebra la Festa del Gatto, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’adozione dei felini. Perché proprio il 17 febbraio? A stabilirlo fu un referendum lanciato sulla rivista Tuttogatto: febbraio è il mese dell’acquario, il mese degli spiriti liberi (come i gatti), ma anche il mese “dei gatti e delle streghe” (secondo la tradizione popolare). Il 17, poi, è da sempre associato alla sventura che - un tempo - veniva collegata ai gatti neri