Calisthenics: cos'è, benefici ed esercizi per i principianti

Pensato per usare il proprio peso corporeo come resistenza per l’allenamento, questa disciplina consta di numerosi esercizi per avere un corpo più tonico

Il calisthenics è una tecnica che permette di usare il proprio peso corporeo come resistenza per l’allenamento. Questa disciplina include tutti quegli esercizi che servono per sviluppare la forza e sono utilizzati in particolare per avere un corpo più tonico e in forma. Principalmente l’esercizio ha lo scopo di aumentare la resistenza ma anche la forza, la flessibilità e la mobilità articolare sotto sforzo. Questa disciplina nacque negli anni in cui le palestre per il body building e i macchinari erano piuttosto rari. Il calisthenics divenne così una necessità per la preparazione dei giovani sportivi.

Il calisthenics è utile al dimagrimento?

Una delle domande principali che tanti appassionati si chiedono è se il calisthenics sia realmente utile per dimagrire. Il consumo di calorie è innegabile ma non è necessariamente collegato ad un effetto dimagrante. Praticare questa disciplina favorisce un naturale dispendio calorico, però non è sviluppato appositamente per il dimagrimento e, anzi, collegato a una dieta ad hoc permette di mettere su massa muscolare. L’esercizio fisico intensivo porta a una maggiore sensazione di appetito, dati i ritmi piuttosto sostenuti che si potrebbero ottenere con il calisthenics è opportuno rivolgersi ad un nutrizionista per evitare di esagerare con i pasti oppure, al contrario, non ingerire calorie a sufficienza.

Durante lo sforzo fisico alla base di questa attività, si consumano prevalentemente carboidrati con un buon coinvolgimento del metabolismo. Per questo si potrebbe ottenere un effetto dimagrante giocando sul “debito di ossigeno” e sul metabolismo basale post-allenamento. Tuttavia per ottenere queste condizioni occorre eseguire sessioni di allenamento molto intense con ritmi serrati che potrebbero essere raggiunti dopo settimane se non mesi dall’inizio degli esercizi. Per questo il calisthenics non è propriamente una disciplina volta al dimagrimento, in quanto gli effetti sarebbero troppo dilatati nel tempo. Per qualsiasi informazione al riguardo, comunque, è opportuno consultare un personal trainer.