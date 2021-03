Push up per i pettorali, come eseguire correttamente l'esercizio

Si tratta dei piegamenti sulle braccia e sono esercizi adatti a tutti: principianti, esperti e professionisti. Ecco tutto quello che c’è da sapere Condividi:

I push up per pettorali sono, fondamentalmente, i piegamenti sulle braccia. Sono uno degli esercizi più classici per i pettorali, adatti a principianti e professionisti. Questo esercizio può essere eseguito ovunque e non richiede alcuna attrezzatura, per questo si può tranquillamente fare a casa. Oltre ai muscoli, questo esercizio mette alla prova anche coordinazione, flessibilità, resistenza ed equilibrio.

Push up, come eseguire l'esercizio

approfondimento Allenamento braccia, 3 esercizi senza pesi da fare a casa Inginocchiatevi a terra, poggiate le mani al suolo in modo che siano alla stessa distanza delle spalle. Le dita sono rivolte in avanti. Stendete i piedi all’indietro uno dopo l’altro: più saranno vicini, maggiore sarà la contrazione di schiena e glutei. Attenzione, il corpo dovrà formare un asse dritto per tutta la durata dell’esercizio. Mantenete il corpo in tensione, concentrandovi particolarmente su addome, schiena e glutei. Piegate lentamente le braccia, spingendo il petto verso terra in modo lento e controllato. Quando scendete, inspirate. Scendete fino a che sentite di essere in grado di mantenere il corpo in tensione. Poi sollevatevi verso l’alto in modo controllato ed espirate.